Altmaier als Wirtschaftsminister: Das rote Haus

Die Grundsatzabteilung, die sich lange Zeit als ordnungspolitische Elite in der Tradition von Ludwig Erhard verstand, ist in den letzten vier Jahren verkümmert. Symbolhaft für diesen Abstieg wurde sie in eine Außenstelle nach Berlin Moabit verlagert. Deutlicher hätte man nicht dokumentieren können, dass die Marktwirtschaft an Bedeutung verloren hat.