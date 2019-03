Altmaier auf Fachkräfte-Werbetour Können Vietnamesen Deutschlands Fachkräfte-Mangel lindern?

Im Betrieb lernen sie die Praxis kennen, die ihnen an der Universität fehle. Das berichtet die Leiterin von van Laacks Asiengeschäft. „Es ist Ihnen gelungen, eine Umgebung zu schaffen, wo Können wichtig ist“, sagte Altmaier. Solche Programme könnten auch für andere Branchen von Interesse sein. Junge Vietnamesen seien technik- und mathematikaffin, sagt Frauke Schmitz-Bauerdick von der bundeseigenen Außenwirtschaftsgesellschaft GTAI.



Viele der mit Altmaier mitreisenden deutschen Unternehmensvertreter loben die motivierten und engagierten Mitarbeiter in Vietnam. Anders als in anderen asiatischen Ländern hielten sie ihren Arbeitgebern auch länger die Treue, sagt Helmut Bode, Asien-Pazifik-Chef des Zulieferers Schaeffler. So betrage die Fluktuation bei Schaeffler in Vietnam weniger als drei Prozent, während sie anderswo in der Region bei zehn Prozent lag.