Altmaier besucht Mittelstand Wie Mittelständler und Start-ups voneinander lernen sollen

Zweitens denkt das Ministerium bei der Reform des Arbeitszeitgesetzes auch an Start-ups. Statt einer täglichen soll in Zukunft eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden gelten – und zwar auch für tarifungebundene Unternehmen, also eben Mitarbeiter von Start-ups, die ihren Arbeitstag, so stellt man sich das zumindest im Ministerium vor, auch mal für mehrere Stunden unterbrechen, um sich ans Wasser zu legen, und dafür dann abends länger arbeiten wollen.