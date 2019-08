Altmaier besucht Mittelstand: Wie Mittelständler und Start-ups voneinander lernen sollen

Dort steht er in einem Großraumbüro mit unverputzten Wänden und Avocado-Schnittchen auf den Stehtischen, in dem junge Gründer an ihren Ideen arbeiten. Die Bertelsmann Stiftung hat hier ihre Founders Foundation untergebracht, ein gemeinnütziges Unternehmen, das Start-up-Gründer ausbildet und unterstützt. Und, das ist der Kern der Idee: sie mit dem in der Region traditionell starken Mittelstand zusammenbringt, auf dass beide davon profitieren – die jungen Unternehmen, indem sie Kunden und vielleicht auch Geldgeber gewinnen, und die Mittelständler, indem sie bei der Digitalisierung aufholen.