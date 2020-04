Amazon-Kritik „Wer von der sozialen Marktwirtschaft profitiert, muss sie selbst leben“

Das war die Gemengelage in der Hauptstadt schon vor der gegenwärtigen Krise. In der Coronarezession werden viele dieser zuletzt eher unterschwellige Gerechtigkeitsdebatten plötzlich scharf stellt, werden Fragen von Verteilung und Profit, Fairness und Teilhabe in lang unbekannter Schärfe aufgeworfen. Und was bemerkenswert ist: durchaus in beiden Koalitionsparteien.