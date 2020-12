Amokfahrt : Autofahrer tötet vier Menschen in Trier – Mutmaßlicher Täter festgenommen

Bei einer Amokfahrt in einer Fußgängerzone in Trier sind am Dienstag vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei innerhalb von vier Minuten gestoppt und festgenommen worden, erklärte Landesinnenminister Roger Lewentz am Abend auf einer Pressekonferenz. Er habe offenbar gezielt versucht, Menschen anzufahren.