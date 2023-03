Amoklauf Polizeigewerkschaft fordert sofortige Verschärfung von Waffenrecht

11. März 2023

Wegen des Amoklaufs am Freitag in Hamburg wurde die Diskussion über ein schärferes Waffenrecht in Deutschland erneut angestoßen. Die Polizeigewerkschaft fordert eine zügige Umsetzung.