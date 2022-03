Ampel-Entwurf Sondervermögen Bundeswehr: Union lehnt vorgeschlagene Grundgesetzänderung ab

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte am Mittwoch in Berlin, die Bundeswehr mit dem geplanten Milliardenprogramm „zu einer leistungsfähigen und hochmodernen Armee ausbauen“ zu wollen. „Mein Ziel ist eine vollausgestattete Bundeswehr, die uns und unsere Bündnispartner zuverlässig schützt; eine Armee, die Deutschland zu einem starken militärischen Kooperationspartner in Europa macht – und damit zu einem europäischen Kräfteverstärker in Nato und EU.“