In Dreiergesprächen soll der Durchbruch gelingen: Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck suchen nach einer Lösung für die Haushaltskrise. Noch am späten Sonntagabend waren die Gespräche auf Montag vertagt worden. Doch nun scheint ein Ende in Sicht: Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen über das Milliarden-Loch im Haushalt für 2024 bald abgeschlossen werden. Die Aufgabe sei zwar groß, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. „Aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen.“ Ein Regierungssprecher sagte, die Verhandlungen seien „sehr weit fortgeschritten“, man habe in guten, vertraulichen Gesprächen viele Fragen bereits geklärt.