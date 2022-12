Ampel-Jahrestag Die Zeitenwende ist stärker als der Fortschritt

Der Fachkräftemangel ist erkannt, die Fehler sind gemacht: Dass mehr Menschen abschlagfrei mit 63 in Rente gehen als gedacht, überrascht kaum. Die Erhöhung des Mindestlohns war ein ordnungspolitisches Foulspiel, der Komplex Altersversorgung wird beinahe komplett in die Zukunft vertagt. Und das Bürgergeld dient selbst noch in der via Bundesrat rück-entschärften Version mehr sozialdemokratischer Traumaüberwindung, als dass es individuelle Chancen eröffnet.