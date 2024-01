Damit sind die drei Parteien in der Erhebung so stark wie die Union, die ebenfalls auf 31 Prozent kommt. Die AfD ist demnach mit 23 Prozent zweitstärkste Kraft vor der SPD (14 Prozent), den Grünen (zwölf Prozent) und der FDP (fünf Prozent). Die Linke würde mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Klausel scheitern.