Ampel-Koalition Frühlingszerbrechen

Es gibt einen alten Scherz in der Politik, und der geht so: „Kommen wir zu den Sachfragen: Was wird aus mir?“ Natürlich, ein blödes Klischee: Politiker, die nur an sich denken, an ihren eigenen Vorteil und den ihrer Parteien. Was aber, wenn das Klischee zur Wirklichkeit wird, mehr noch: die Handelnden geradezu einen lustvollen Tauchgang durch das ölverschmierte Meer der Vorurteile unternehmen?