Ampel-Koalition Millionenhilfen und Fachkräfte-Einwanderung gegen Handwerker-Mangel

02. Januar 2023

Die Bundesregierung will mit 750 Millionen Euro junge Menschen in der Ausbildung fördern. Zudem kündigte Arbeitsminister Heil Erleichterungen bei Einwanderung von Fachkräften an.