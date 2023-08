Der Kanzler will den aktuellen Streit rasch beenden. „Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz”, versicherte Scholz gestern auf dem NRW-Unternehmertag in Düsseldorf. Das Gesetz werde bei der Kabinettsklausur in Meseberg beschlossen werden. Die wenigen Tage bis dahin werde man nutzen, um das Gesetz „noch ein bisschen schöner zu machen”, sagte Scholz.