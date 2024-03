Ampel-Koalition Scholz dachte, Regieren sei „weniger dramatisch”

07. März 2024 | Quelle: dpa

In der Talkshow «3nach9» lobt Bundeskanzler Olaf Scholz die Arbeit der Ampel-Koalition. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich das Regieren mit der Ampel-Koalition einfacher ausgemalt. „Ich will gerne sagen, dass ich es mir etwas weniger dramatisch vorgestellt hatte”, sagte der SPD-Politiker in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9”. Es sei schwer, drei Parteien zusammenzuführen. Das hätten auch schon die am Ende gescheiterten Koalitionsverhandlungen von CDU, FDP und Grüne nach der Bundestagswahl 2017 gezeigt. „Das hatte mir ein Gefühl dafür verschafft, was alles auf mich zukommen könnte.”