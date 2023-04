Die Koalitionsspitzen hatten sich vor zwei Wochen in einer dreitägigen Marathonsitzung auf eine Lockerung der strikten Regeln zur Einhaltung der Klimaschutzziele verständigt. Außerdem wurde neben Milliardeninvestitionen in Bahnstrecken der Ausbau der Autobahnen an 144 Stellen beschlossen. Bei den Grünen sorgten die Ergebnisse für Unmut, während SPD und FDP sich zufrieden zeigten.