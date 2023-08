Ampel-Koalition Scholz spricht Machtwort bei Kindergrundsicherung

In einer Umfrage im Auftrag der dpa werden vor allem die Grünen dafür verantwortlich gemacht, dass die Ampel-Koalition so viel und heftig streitet. 40 Prozent sagten dem Meinungsforschungsinstitut YouGov, dass aus ihrer Sicht die Partei von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock am ehesten Streit vom Zaun breche. 23 Prozent der knapp 1300 Befragten sehen die FDP von Lindner in der Hauptverantwortung und nur zehn Prozent die SPD von Scholz.