Ampel: Rauskommen aus Krisenmodus: Wirtschaft fordert von Regierung harte Reformen

Nach der Umsetzung des ersten schwimmenden Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven in weniger als einem Jahr keimt in der Wirtschaft Hoffnung auf, dass das Beispiel Schule macht. Bei allen Infrastrukturprojekten müsse es eine massive Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren geben, so DIHK-Präsident Peter Adrian.