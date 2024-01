In vielen Fällen habe sich Arbeitslosigkeit verfestigt, Betroffene fühlten sich dann oft stigmatisiert. Ihnen fehlten oft Qualifikationen, mit steigendem Alter sänken oft Chancen und Hoffnungen. „Werden durch Totalsanktionen nicht auch Menschen in prekäre Jobs hineingezogen, bei denen einfach vieles zusammenkommt?” Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen” beim IAB, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.