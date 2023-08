Ampel-Regierung: SPD sinkt im Insa-Umfrage auf 18 Prozent

Angesichts der jüngsten Streitigkeiten in der Ampel-Koalition verlieren die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz einer Umfrage zufolge in der Wählergunst. Grüne und FDP legen dagegen leicht zu, wie das Meinungsforschungsinstitut Insa in seiner wöchentlichen Erhebung für „Bild am Sonntag“ ermittelte.