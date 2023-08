Ampel-Streit Kindergrundsicherung: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kinder und Jugendliche sind die Gruppe von Menschen, die in Deutschland am ehesten von Armut betroffen sind. Drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, also rund 22 Prozent, waren im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt armutsgefährdet. Bei den jungen Erwachsenen von 18 bis 24 Jahren waren es 1,55 Millionen, was rund 25 Prozent entspricht.