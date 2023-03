Ampel-Streit „Kindergrundsicherung verbrennt vor allem Geld“

Kritisch ist auch der überaus ambitionierte Plan zur Zentralisierung aller Leistungen in der Kindergrundsicherung zu betrachten. Es ist ein naiver Glaube der Bundesfamilienministerin, dass ein automatischer Datenabgleich im föderalen Dschungel aus Dutzenden Finanz- und Sozialverwaltungen in den Ländern und unterschiedlichsten Bundesbehörden in weniger als zwei Jahren reibungslos funktioniert. Immerhin hängen wir ja leider auch bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und dem digitalen Angebot aller Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen massiv hinterher.