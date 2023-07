Ampel-Streit „Schon Franz Josef Strauß wollte das Ehegattensplitting reformieren“

Und die Alternative wäre?

Durchaus möglich wäre ein sogenanntes Realsplitting, bei dem der Grundfreibetrag der Steuer übertragbar ist. Wenn ein Partner den Grundfreibetrag seiner Einkommenssteuer also nicht voll ausschöpft, kann er den Rest an den Partner übertragen. Auch der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums hat so einen Vorschlag bereits vor Jahren gemacht. Der Splittingvorteil würde so erheblich eingefangen.