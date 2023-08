Ampel-Streit vor Koalitionsklausur „Ich fürchte, dass sich die Krisenzeichen in der zweiten Jahreshälfte mehren werden“

Was also empfehlen Sie?

Ich fürchte, dass sich die Krisenzeichen in der zweiten Jahreshälfte noch mehren werden. Derzeit wird die Konjunktur noch stark getragen von alten Auftragsbeständen aus der Coronazeit, aber auch die sind irgendwann abgearbeitet und dann wird die Investitionsschwäche noch deutlicher werden. Ich blicke eher pessimistisch Richtung Herbst und Winter – und spätestens dann muss sich die Ampel die Frage stellen, ob sie Deutschland aus der Krise herausbekommen will mit einem Kurs, der sich als oberste Priorität an die Schuldenbremse klammert. Aus meiner Sicht geht das nicht.