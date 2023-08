Ampel-Streit vor Koalitionsklausur „Wenn sich die Krise weiter verschärft, wird es zum Showdown kommen“

In den 80er Jahren sind mehr als 50 Milliarden Euro allein an die RAG, die ehemalige Ruhrkohle AG geflossen. Wird Ihnen da im Rückblick schwindelig?

Damals war völlig klar, dass Bergbau im Ruhrgebiet nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn hier zwei Kilometer unter der Erde gebuddelt werden muss, während etwa Australien nur ein paar Grashalme abzupft werden und schon ist die Kohle da. Mit den Subventionen damals wurden also die Kosten so weit runter subventioniert, dass sich die Produktion halbwegs lohnt, aber es war immer klar: Diese Subventionen sind nur eine Sterbebegleitung – und zwar ohne Aussicht auf Auferstehung. Jetzt geht es um etwas ganz anderes.



Was genau ist denn an den zwei Milliarden Euro Subvention für den Stahlhersteller ThyssenKrupp so anders?

Hier wird viel Geld in die Hand genommen, damit sich eine Industrie wandelt. ThyssenKrupp bekommt nicht deshalb Geld, damit sie in Duisburg einfach weiter Stahl produzieren können, sondern sie sollen die Produktion komplett umstellen, von konventionell auf grün. Duisburg ist mit seinem Qualitätsstahl unangefochtener Weltmarktführer, aber sie brauchen die Subventionen, um das bleiben zu können, sonst sind sie in zehn Jahren weg vom Fenster. Deshalb hat diese Subvention einen anderen Hintergrund als damals die Subventionen für die Kohle. Sie ist nicht strukturkonservativ, sondern es geht darum, die Transformation zu beschleunigen, die notwendige Investition sogar nach vorne zu ziehen. Es geht also nicht darum, ob die Transformation kommt, sondern es geht darum, dass sie hier passiert – und nicht woanders.