WirtschaftsWoche: Herr Rosemann, mit einem Kapitalstock von zehn Milliarden Euro soll der Grundstein für die Aktienrente gelegt werden, um langfristig damit die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert, dieser Kapitalstock müsse in den kommenden Jahren auf einen dreistelligen Milliardenbetrag anwachsen. Frank Bsirske von den Grünen schließt das aus. Was will denn die SPD in diesem Konflikt?

Martin Rosemann: Die SPD will in erster Linie, dass das Rentenniveau von mindestens 48 Prozent auch über 2025 hinaus dauerhaft gesichert wird, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Darauf muss sich die junge Generation verlassen können.