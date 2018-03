Amtsübergabe im Auswärtigen Amt: Maas will keine deutsche „Außenpolitik, die sich wegduckt“

Mit seinen ersten beiden Reisen will der 51-jährige Saarländer in diesem Sinne ein Zeichen setzen. Gleich nach der Amtsübergabe wollte er zu einem Kurzbesuch nach Paris aufbrechen. Maas betonte, „wie groß, teilweise übergroß“ die Erwartungen der Welt an Deutschland sind. „Es ist gut, dass die Phase der Unsicherheit und der parteipolitischen Nabelschau vorbei ist. Zu lange hat sich Berlin in den letzten Monaten mit uns selber beschäftigt“, sagte er.