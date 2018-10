Analyse der Landtagswahl Was Sie über das Beben in Hessen wissen müssen

Union und SPD sind nur noch Ex-Volksparteien. CDU und SPD kommen in Hessen gemeinsam auf weit weniger als 50 Prozent. Dass es der CDU bei ihrem Absturz besser ergeht als den Sozialdemokraten, liegt auch am „Besser als erwartet“-Effekt. Wie die CSU in Bayern erzielte die CDU nun in Hessen ein Ergebnis, das leicht über den schlechtesten Umfragewerten liegt. Deshalb wirkt die Katastrophe weniger katastrophal.