Analyse des Koalitionsvertrags So wird die Wirtschaftspolitik der Ampel

Und eine weitere Änderung gibt es in Sachen Rente: Selbständige sollen künftig zur Altersvorsorge verpflichtet werden – also in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder ein privates Vorsorgeprodukt vorweisen, das insolvenz- und pfändungssicher ist sowie „zu einer Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus“ führt. Allerdings will die neue Koalition diese Pflicht nur für „alle neuen Selbstständigen“ einführen, die „keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen“. Bei Gründung soll eine Karenzzeit von zwei Jahren gelten. Außen vor bleiben also die bereits jetzt selbständig Tätigen. Sie sind laut Rentenversicherung allerdings überproportional von Altersarmut betroffen.