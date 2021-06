Andere Länder, andere Sitten Die Lebenslauf-Checker

Die Kunden ließen in aller Regel Hintergrundchecks von all ihren Angestellten durchführen, erklärt Vero weiter – also sowohl von Bewerbern als auch von derzeitig Beschäftigten. Dabei arbeite Vero mit jedem Unternehmen genau aus, was genau alles überprüft werden solle. „Das stellt sicher, dass der Umfang der Überprüfung nicht exzessiv ist.“ In aller Regel würden dabei nicht alle Bewerber überprüft, die sich auf eine Stelle beworben hätten, sondern nur diejenigen, die ein Unternehmen einzustellen wünsche und denen ein Jobangebot unterbreitet worden sei.



Vero trete dann, nachdem man sich die Erlaubnis des zu Überprüfenden eingeholt habe, an „an relevante Drittparteien“ heran, „etwa ehemalige Arbeitgeber, Lehrinstitutionen und offizielle Stellen“, um die Angaben zu überprüfen, erklärt Vero. Arbeitgebern rate man, Bewerber möglichst frühzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass eine Hintergrundüberprüfung Teil des Bewerbungsverfahrens sei. Wenn Einblicke in polizeiliche Führungszeugnisse erforderlich sind, sollte das schon bei der Stellenausschreibung kenntlich gemacht werden.