Ich gebe zu, es war mir eine Genugtuung. Sieh an, dachte ich mir stolz, in meinen Beinen steckt mehr Kraft als in den Batterien dieses vermeintlich so innovativen Fortbewegungsmittels. Und das soll nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine zumindest innerstädtische Alternative zum Auto sein?