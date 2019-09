Der Erfolg von Laubbläsern und E-Rollern findet in ebenjener Gesellschaft statt, deren Leitmedien die Angst vor der CO2-bedingten Klimakrise zum beherrschenden Thema gemacht haben und ein sechzehnjähriges Kind als Prophetin des drohenden Untergangs verehren. Der Tenor dieser Angst-Religion ist stets: Tut endlich was! Haltet ein, kehrt um, rettet unsere Zukunft! Man klagt „die Politik“ an und „die Wirtschaft“, also die erwachsenen Eliten (die sich dafür bedanken und in die Verehrung des Kindes einstimmen), verlangt von ihnen die „Great Transformation“, die Abkehr von den bisherigen Grundlagen des Wohlstands.



Aber selbst tut man eben nichts. Beziehungsweise man ist nicht bereit, das bleiben zu lassen, was das Beklagte eigentlich verursacht: Denn es sind ja nicht Politiker und auch nicht Vorstandsvorsitzende oder böse Spekulanten und Reiche, für die Energie benötigt und Ressourcen verbraucht, CO2 ausgestoßen und dadurch vermutlich das Klima verändert wird. Zumindest nicht nur. Es sind alle Konsumenten. Und die allermeisten Konsumenten sind genauso wenig zu wirklichem Verzicht bereit wie die Produzenten. Nicht einmal wenn der Verzicht eigentlich gar nicht so weh täte. Wie der auf lächerliche E-Roller und lärmende Laubbläser.