Mittlerweile haben auch überregionale Medien die Angelegenheit aufgegriffen – meist im Sport-Ressort. Der Urteilsspruch war einhellig: Rassismus! Oder wie ein Karikaturist präzisierte: „Rassistische Kackscheiße“. Und Tönnies? Er streute umgehend per Twitter Asche auf sein Haupt: „Ich möchte meine Aussage zum Thema Auswirkungen beim Klimawandel richtigstellen. Ich stehe als Unternehmer für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein. Meine Aussage zum Kinderreichtum in afrikanischen Ländern tun mir leid. Das war im Inhalt und Form unangebracht.“



Was ist der Kern des Skandals? Die Forderung, Kraftwerke in Afrika bauen zu lassen? Wäre das nicht tatsächlich ganz im Sinne jahrzehntelanger Bemühungen der Entwicklungshilfe und des jüngst in Berlin forcierten Kampfes gegen die Fluchtursachen durch wirtschaftliche Möglichkeiten vor Ort in Afrika?



Also wohl eher die Worte über das Produzieren von Kindern. Natürlich werden Kinder gleich welcher Herkunft im Gegensatz zu Wirtschaftsgütern nicht produziert. Geschmacklos ist es allemal so zu reden. Dennoch: Wenn Tönnies davon gesprochen hätte, dass die Schalker im Dunkeln Kinder produzieren, hätte sich höchstwahrscheinlich niemand aufgeregt. Auch vermutlich die meisten Mütter und Väter in Gelsenkirchen nicht. Die Empörung kommt erst durch die Verbindung mit „die Afrikaner“ zustande.