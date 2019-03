Man bekommt jedenfalls nicht den Eindruck, dass die Bundeswehr in erster Linie Menschen sucht, die bereit und willens sind, Soldat zu werden. Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe hat jüngst in einem Interview deutlich gemacht, was im vermeintlich modernen, von Beratungsunternehmen gemanagten Verteidigungsministerium offenbar niemand glauben möchte: „Sie können Bewerbern niemals sagen: Bei uns könnt ihr viel Geld verdienen. Auch Flachbildschirme auf der Stube sind das falsche Signal. Was die Soldaten wollen, ist gute Ausbildung und Wertschätzung.“



Zum Vergleich ein Online-Besuch bei der britischen Armee: Hier feuern Infanteristen aus allen Rohren, ein Kampfpanzer stürmt durchs Gelände, Fallschirmjäger stürzen sich aus dem Flugzeug. Auf jedem Bild sind Kämpfer und Waffen zu sehen. Militär eben. Gefällt sicher nicht jedem. Aber vermutlich denen, die bereit und willens sind, Soldaten zu werden und im Ernstfall kampfbereit zu sein. Und nur um die geht es.