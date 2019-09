Diesen gemeinsamen Niedergang von SPD und DGB wird Heils klientelistisches Geschacher nicht aufhalten. Die Arbeitnehmer kehren den DGB-Gewerkschaften nicht den Rücken, weil die Mitgliedsbeiträge bislang nicht steuerbegünstigt sind, sondern weil sie diese nicht mehr als unverzichtbare Verteidiger ihrer Interessen betrachten. Die gegenwärtigen Gewerkschaften haben wie die SPD von der neuen Post-68er-Linken eine politische Agenda und vor allem eine Kommunikation übernommen, in der die Interessen des so genannten „kleinen Mannes“ nicht mehr die Hauptrolle spielen. Stattdessen Kampagnen für „Weltoffenheit“, für „Seenotretter“, gegen „Rüstungswahnsinn“ (Schorsch Leber rotiert dabei im Grabe!) und Wahlaufrufe „für Europa“, während in Brüssel nicht selten deutsche Arbeitnehmerrechte untergraben werden. Auf Gewerkschaftsveranstaltungen flattern außerdem oft auch Transparente von Antifa-Organisationen.