Auch in offiziellen Papieren des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, etwa in dem am 27. März vom Kabinett verabschiedeten Papier „Fortschreibung und Weiterentwicklung der Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung“ wird das entscheidende Thema Familienplanung nur gestreift: „Die demografische Entwicklung stellt in vielen Ländern eine große Herausforderung für das Bemühen dar, die Entwicklungs- und Wohlstandsgewinne zu erhalten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es verstärkter Anstrengungen in Schlüsselbereichen wie sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte, Bildung und sozialer Sicherung.“ Wie die „verstärkten Anstrengungen“ aussehen sollen, erfährt man nicht.