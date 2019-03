Punktabzug in Klausuren für Studenten, die keine Gender-Sternchen setzen, sind nur die offiziellen und offen sichtbaren Indizien dafür. Subtiler sind die Automatismen der Ausschließung und Diffamierung von nicht konformen Professoren, wie sie an Universitäten in Deutschland und anderen westlichen Ländern immer öfter zu beobachten sind. Der streitbare Historiker und Bestseller-Autor Niall Ferguson hat diese Tendenz zum Sich-Abschließen gegen Andersdenkende – also in der Regel nicht-linke, konservative – Akademiker in einem viel beachteten Interview in dieser Woche in der „Neuen Zürcher Zeitung“ beklagt: Die Liberalen und Konservativen gewannen den Kalten Krieg und bestimmten die Wirtschaftsordnung, die Linken aber gewannen die kulturelle Hegemonie an den Universitäten und in den Medien – und die setzen sie jetzt, so Ferguson, knallhart durch: „Evidenzbasierte Argumente spielen keine Rolle mehr. … Wenn eine Person attackiert und isoliert wird, dann wenden sich für gewöhnlich alle von ihr ab“.