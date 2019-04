Gerne reden deutsche Sozialpolitiker, vor allem sozialdemokratische und linke, von der Armutsgefahr etwa für Alleinerziehende. Also betrachten wir mit Hilfe der OECD einen alleinerziehenden Vater oder eine Mutter mit einem schwachen Einkommen von 67 Prozent des deutschen Durchschnitts. Der deutsche Fiskus und die Sozialversicherungen zweigen sich 31,5 Prozent dessen ab, was der Arbeitgeber für ihn an Lohn/Gehalt und Abgaben insgesamt aufwendet. Wohlgemerkt: Staatliche Sozialtransfers an den Alleinerziehenden (Kindergeld etc.) sind da schon abgerechnet. Dieser Mann oder diese Frau wird also nicht vom Staat gestärkt, sondern er selbst stärkt mit seinen ohnehin geringen Kräften umgekehrt den Staat. Durch das neue Starke-Familien-Gesetz dürfte sich daran allenfalls im Nachkommabereich in der nächsten OECD-Statistik vielleicht ein klein wenig ändern.