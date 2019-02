Für Erhard war darum das Kartellverbot von zentraler Bedeutung, weil in ihm das „Soziale“ der Marktwirtschaft hängt, wie er in seinem Bestseller „Wohlstand für Alle“ schreibt: „Angelpunkt dieser Kartellauffassung ist meine Überzeugung, daß nur über den freien Wettbewerb die Kräfte lebendig werden, die dahin wirken, daß jeder wirtschaftliche Fortschritt und jede Verbesserung in der Arbeitsweise sich nicht in höheren Gewinnen, Renten oder Pfründen niederschlagen, sondern daß alle diese Erfolge an den Konsumenten weitergegeben werden. Das ist der soziale Sinn der Marktwirtschaft, daß jeder wirtschaftliche Erfolg, wo immer er entsteht, daß jeder Vorteil aus der Rationalisierung, jede Verbesserung der Arbeitsleistung dem Wohle des ganzen Volkes nutzbar gemacht wird und einer besseren Befriedigung des Konsums dient“. Erhard hielt daher „ein auf Verbot gegründetes Kartellgesetz“ für „das unentbehrliche „wirtschaftliche Grundgesetz““.