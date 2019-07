In offiziellen Statistiken heißt dieser Prozess der Umwandlung von Natur- und Kulturlandschaften in Siedlungs- und Verkehrsflächen „Flächenverbrauch“. Das klingt so, also ob Fläche ein Konsumgut wäre, das man eben regelmäßig konsumieren könne. 2017 waren es 58 Hektar pro Tag, das ist eine Fläche von mehr als 81 Fußballfeldern – am Tag! In den 1990er Jahren war es zwar noch doppelt so viel.