Arbeitsminister Hubertus Heil ist offenbar zu dem Schluss gekommen, dass er ebenso kann, was einst die FDP mit den Hoteliers vormachte. Also schlägt er vor, dass Gewerkschaftsmitglieder einen besonderen Steuerrabatt genießen sollen. „Künftig sollen die Mitgliedsbeiträge an Gewerkschaften tatsächlich steuermindernd wirken, indem sie beispielsweise als Sonderausgaben berücksichtigt werden“, heißt es in einem am Freitag vorgestellten Papier. Die Mitgliedsbeiträge von Gewerkschaftern sollen also in der Steuererklärung nicht mehr als „Werbungskosten“ im Pauschbetrag von 1000 Euro aufgehen, sondern immer zusätzlich anerkannt werden. Auf die Idee brachte ihn angeblich ein „Bürgerdialog“. Nach offizieller Lesart ist das Ziel, Tarifverträge zu stärken. De facto geht es unterm Strich darum, die Gewerkschaften indirekt noch stärker durch den Staat zu finanzieren.