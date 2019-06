Ähnlich guten Gewissens wurden übrigens schon drei oder vier Jahrhunderte zuvor in fast allen Ländern Europas vermeintliche Hexen auf öffentlichen Scheiterhaufen verbrannt – in der Überzeugung der Täter, den Satan, also das absolut Böse, zu vernichten. Erst nach Jahrzehnten unaussprechlicher Gewalt und zehntausenden Hinrichtungen, wurde den Nachgeborenen klar, dass diejenigen, die das Böse gejagt hatten, nichts anderes zur Strecke gebracht hatten als das Gute in sich selbst. Die Geschichte bietet eine unerhörte Lehre, die Karl Popper in seinem vielmissdeuteten Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ so formulierte: „Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle.“