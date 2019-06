Anders gesagt: Rettet ihr gefälligst das Klima!

Youtube-Rezo und seine vielen Millionen Fans ebenso wie die Fridays for Future-Bewegung klagen die Regierenden an: Die CDU und die anderen Parteien haben nichts fürs Klima getan. „Ihr zerstört, was uns allen gehört“, „Ihr habt unsere Zukunft in euren Händen“, „Ihr behandelt die Erde als wäre noch eine zweite in Reserve“, „Gebt uns eine Zukunft!“ oder „Change the System!“ steht auf den Plakaten. Zusammengefasst: Ihr Mächtigen habt es verbockt, jetzt macht es wieder gut. Das ist die Essenz dieser neuen Klimaschutzbewegung.