Ist das, was man uns in diesem Begriff als Mangel und großes volkswirtschaftliches Problem darstellt, nicht eigentlich vielmehr der Sieg nach jahrzehntelangem Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit? Ist es nicht für eine Gesellschaft und Volkswirtschaft viel besser, wenn ein Unternehmen nun zwar vielleicht fünf statt früher drei Monate lang nach einem geeigneten Bewerber suchen muss, aber dafür kaum noch ein Ingenieur, Betriebswirt oder Mechatroniker jahrelang arbeitslos bleibt? Für jede potentielle „Fachkraft“, also die große Mehrheit der arbeitnehmenden Bürger, ist die Situation, die der Frame „Fachkräftemangel“ zum Problem erklärt, also tatsächlich eher das Gegenteil.