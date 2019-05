Vor Reichstagswahlen im 19. Jahrhundert war es unter Gutsherren üblich, dem Gesinde und den Pachtbauern einzuschärfen, wen diese zu wählen hätten. Nämlich in aller Regel den Kandidaten der Konservativen. Auch der Besitzer des seinerzeit größten Stahlkonzerns der Welt, Alfred Krupp (1812-87), kümmerte sich ähnlich fürsorglich um seine Arbeiter. „Genießet, was Euch beschieden ist. Höhere Politik treiben erfordert mehr freie Zeit und Einblick in die Verhältnisse, als dem Arbeiter verliehen ist“, steht in einem seiner zahlreichen Memoranden an die Belegschaft. Vor allem machte er ihnen immer wieder klar, wen sie keinesfalls zu wählen hatten: nämlich die damals als „Reichsfeinde“ geltenden Sozialdemokraten. Er ließ schwarze Listen führen über Arbeiter, die bei SPD-Veranstaltungen gesehen wurden. Die mussten mit Entlassung rechnen. Ja, so war das tatsächlich im alten, rückständigen, autoritären, undemokratischen Kaiserreich.