Andrea Nahles: Fehlstart für die erste SPD-Chefin

Auch bei anderen Themen bleibt die neue Chefin inhaltlich eher moderat, mehr Mainstream als Revolution. So forderte Nahles eine klarere Haltung der SPD in Fragen der inneren Sicherheit. Die Partei solle diese Fragen „offensiv und selbstbewusst“ angehen. „Wir müssen ohne jedes Ressentiment und frei von Angst, in irgendeine Ecke gestellt zu werden, die Probleme ansprechen, die in unserem Land existent sind.“ Die Demokratie nehme Schaden, wenn man nicht auf die Einhaltung der Regeln poche, „und zwar ohne Ausnahme gegenüber allen“.