Andreas Bovenschulte Vorstoß von Bremens Bürgermeister: 2G ab Hospitalisierungswert 3

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat vor dem Coronagipfel von Bund und Ländern an diesem Donnerstag einen Vorschlag für einen bundesweiten Schwellenwert für 2G gemacht. Nach dem Infektionsschutzgesetz sei die Hospitalisierungsinzidenz der Leitindikator für alle Maßnahmen. „Daran sollten wir uns halten“ sagte Bovenschulte der WirtschaftsWoche. „Ich könnte mir drei gut vorstellen, also drei Krankenhauseinweisungen wegen einer Coronainfektion in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.“ Die 2G-Regel sieht vor, dass nur geimpfte oder genesene Menschen Zutritt zu bestimmten Einrichtungen haben.