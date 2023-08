Und schließlich geht es vor allem um Interessen in einer Zeit, in der nicht zuletzt Deutschland den Wertekorridor ausdehnen möchte. Was scheitern wird, weil kaum einer folgen will. Interessen, wie Egon Bahr sie einst definierte, besser zu verstehen, zu dechiffrieren und zu vertreten, wird wichtiger sein – auch wenn Brics ein brüchiges Konstrukt bleibt.