Angela Merkel bei Berlin Direkt: „Wir haben sicherlich als CDU einen Preis bezahlt“

In der CDU ist der Unmut über die Verhandlungsergebnisse gewachsen. Paul Ziemiak, Vorsitzender Jungen Union, hatte am Wochenende Klarheit über die Besetzung des Bundeskabinetts bis zum Parteitag am 26. Februar gefordert. Dabei sollte Merkel auch „kritische Leute zu Ministern machen“ forderte er.