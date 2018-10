Angela Merkel kündigt Rückzug an „Dieses Vorgehen ist in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel“

Sie habe die Entscheidung, im Dezember nicht erneut anzutreten, bereits nach den Sommerferien getroffen, sagte Merkel. Auch dabei wies sie den Eindruck zurück, dass sie vor allem wegen des Ärgers mit der CSU über die Asylpolitik die Parteiführung abgeben wolle.



Wer folgt Merkel nach?



Merkel bestätigte, dass sowohl Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Gesundheitsminister Jens Spahn ihre Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz erklärt hätten. Laut Berichten mehrerer Medien will zudem der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz antreten. Dies stößt bereits in Teilen der CSU auf Zustimmung. „Er – Friedrich Merz – eröffnet damit für die CDU eine immense Perspektive und setzt damit auch ein Signal gegen eine weitere Erosion hin zur AfD“, sagte der frühere CSU-Generalsekretär und Staatsminister Thomas Goppel am Montag in München. Goppel betonte, dass er die Kandidatur von Merz auch in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Senioren-Union in der CSU unterstütze. Die Unionsschwestern bräuchten einen wie ihn als führungsstarken Mann für die Zukunft. Als weitere möglicher Nachfolger gilt der neue Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus aus Nordrhein-Westfalen.